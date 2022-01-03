В прошлом году на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены 64 ракетные системы.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в течение 2021 года сотрудники территориальных органов полиции на оставленных противником военных позиций обнаружили 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковых и противопехотных управляемых ракетных комплекса, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра.

В результате проведенных мероприятий на освобожденных от оккупации территориях было сожжено и уничтожено около 17 тонн дикорастущих растений конопли.