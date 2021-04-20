В 2020 году в Азербайджан мигрантами было переведено $863,2 млн, в Армению — $800 млн

МВД России требует, чтобы страну покинули свыше миллиона нелегальных мигрантов из СНГ. По словам заместителя главы МВД Горового, в противном случае нелегальные мигранты будут выдворены, а границы с РФ для них закроют.

Решение российского ведомства вызвало резонанс в местном гражданском обществе. Его представители считают инициативу правительства РФ политически мотивированной. Мораторий на выдворение действует до середины июня.

«Судя по всему, Россия использует мигрантов как средство давления. И это не первый такой случай, поскольку российские официальные лица периодически делали подобные заявления», — сказал экономист Самир Алиев, отметив, что разбираться в ситуации следует политологам. Правда и то, говорит аналитик, что ежегодно мигрантами из России вывозятся миллиарды долларов, частью, незаконными путями. Например, в минувшем году сумма денег, поступивших в страны СНГ, превысила 11 миллиардов долларов. Основная часть этих денег пришлась на Кыргызстан (2 миллиарда долларов), Таджикистан (1,9 миллиарда долларов) и Узбекистан (3,9 миллиарда долларов).

Суммы денежных переводов немалые, говорит аналитик, делая на этой почве вывод, что решение российского правительства нанесет ущерб большему количеству стран, особенно в Центральной Азии. Касаясь украинской тематики, Алиев считает, что решение Кремля направлено не только в сторону Украины, куда, по имеющимся данным, мигранты отправляют из РФ свыше 800 млн. долларов в год. к тому же сообщается о 152 тыс. нелегальных мигрантов из Украины в России. «Скорее всего, резонансное решение не прибавит радости и другим странам, в том числе Азербайджану и Армении. В прошлом году в Азербайджан мигрантами было переведено около 863,2 млн. долларов, в Армению -порядка 800 млн. долларов. Примечательно, говорит Алиев, что несколько недель назад официальный представитель президента России Дмитрий Песков подчеркивал важность мигрантов для экономики страны. Теперь же позиция российских властей поменялась.

Похожее мнение высказал по этому поводу экономист Натиг Джафарли. Вопрос мигрантов представляет собой средство давления, считает он:

«Сегодня в России начитывается до 7 миллионов мигрантов и 25% их приходится на долю украинцев. На сегодняшний день в России нелегально проживает порядка 2 миллионов украинцев. Если безработные вернутся в Украину, они могут стать элементом, увеличивающим социальную напряженность. Но это решение коснется и нас, по разным оценкам, сегодня в России нелегально проживает от 120 до 150 тысяч наших граждан. Если их отправят обратно, это создаст новую армию безработных и новый источник социальной напряженности в этой стране», — настаивает эксперт.

Политолог, руководитель портала PolitRUS Виталий Арьков сказал в комментариях #, что, с одной стороны, растущая экономика России в настоящее время действительно нуждается в большом числе трудовых мигрантов в таких сферах, как строительство, коммунальное хозяйство и АПК, и упомянутая проблема стала недавно предметом обсуждения на заседании Государственной Думы ФС РФ. С другой стороны, говорит политолог, Россия, как состоявшееся государство, объективно видит необходимость наведения порядка в данном вопросе:

«Уже несколько лет трудовые отношения гостей выводятся из серой, нередко криминальной зоны в правовое поле. Это требуется в том числе для защиты прав самих трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и других государств. Пандемия внесла новые обстоятельства. Согласно только официальным данным, не менее 40% трудовых мигрантов лишились в минувшем году работы в России, а на родину вернулись далеко не все. Кто-то сам решил остаться в России, поскольку в ряде бывших союзных республиках ситуация была и остается несоизмеримо хуже российской, даже в условиях пандемии, — продолжил собеседник. — Кто-то не смог вернуться на родину, поскольку власти ряда постсоветских республик не могли или же, скорее всего, не захотели организовывать работу по вывозу своих граждан, опасаясь ухудшения криминогенной ситуации, и роста протестных настроений по причине возвращения большого числа молодого населения, не имеющего источников дохода».

Для желающих вернуться на Родину осенью прошлого года российские власти организовывали «вывозные» поезда, а российские мусульманские общины брали на себя заботу по поддержке питанием, теплыми вещами и даже кровом трудовых мигрантов, находящихся в ожидании отбытия.

«Но вернулись домой далеко не все потерявшие работу. Кто-то перебивался случайными заработками, редко официально оформленными. Кто-то, к сожалению, ступил на преступную тропу. По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных центрах резко увеличилось число краж и грабежей, совершаемых иностранными гражданами, — пояснил он — Сегодня руководством России обозначено, что находящиеся в стране трудовые мигранты должны работать в соответствии с российским законодательством и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Последнее особенно касается сферы обслуживания».

Наконец, заметил Арьков, прибывающие в Россию по установленным квотам трудовые мигранты должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса у себя на родине, иметь об этом соответствующий государственный документ. Впрочем, как и справку об отсутствии других опасных заболеваний. Ведь сейчас в России идет массовая вакцинация. Приоритет – собственным гражданам. Полагаю, Россия в состоянии вакцинировать и находящихся на ее территории граждан других государств – при условии, что они находятся на законных основаниях.

«Поэтому трудовым мигрантам в оставшееся до 15 июня время необходимо либо через работодателей узаконить свое временное пребывание, либо же запустить процесс получения российского гражданства – тем более, что принят ряд решений по облегчению соответствующих бюрократических процедур. Не пожелавшие этого сделать незаконно находящиеся на территории России лица обязаны покинуть ее пределы, либо же будут депортированы. Это общепринятая мировая практика. В конце концов, большинство государств, откуда прибыли в Россию трудовые мигранты, в условиях пандемии серьезно ограничили въезд на свою территорию иностранцам, в том числе и россиянам», — резюмировал собеседник редакции.