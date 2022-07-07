Министры иностранных дел стран Группы семи (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не приняли участие в официальном званом ужине в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) на Бали.

Как передает ТАСС, это подтвердила в четверг японскому агентству Kyodo глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

О причинах такого решения на данный момент не сообщается.

Ранее Kyodo отмечало, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси «посчитал неуместным» участие в ужине, поскольку «была вероятность того, что на нем будет присутствовать министр иностранных дел России» Сергей Лавров.