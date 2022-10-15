В чем логика называть приватизационные ваучеры обычной бумажкой?

Объявление Государственной службой по делам недвижимого имущества (ГСпДНИ) приватизационных чеков обычными бумажками — проявление ужасной лжи. Поскольку это объявление выгодно чиновникам ГСпНДИ, они продолжают обманывать общественность и собирают приватизационные чеки на «черном рынке».

При этом в обязанности депутатов входит устранение ошибок, допущенных уполномоченными лицами, принявших законы, не соответствующие Конституции, контроль за исполнением законов, оглашение с высокой трибуны действий, не служащих интересам народа, и обращение в Конституционный суд, а не попытки свалить всю вину на президента, связав это с указом.

Но какова «роль» премьер-министра и министров в этом деле?

Премьер-министр за 20 лет так и не подготовил устав Государственной комиссии по контролю за приватизацией. В связи с отсутствием положения он, как председатель комиссии, и министры его кабинета остаются вне зоны ответственности. В результате всю ответственность перекидывают на господина Президента. Согласно поручению премьер-министра Центральному банку, продажа и оборот ценных бумаг должны регулироваться только законом. В 2000 году должна была быть принята новая государственная программа приватизации. Порядок, установленный предыдущим законом, был изменен в 2000 году, когда был принят новый закон о приватизации и была добавлена ​​статья об утверждении указом.

Поскольку приватизационные чеки являются ценными бумагами, право собственности на них подтверждается Гражданским кодексом. Права собственности в сфере использования, владения и распоряжения регулируются только законом. То есть их оборот и изъятие из оборота может осуществляться только на основании закона. Поэтому регулирование указом противоречит Конституции и законам, согласно Конституции, регулирование оборота имущества и ценных бумаг не относится к полномочиям Президента. Поскольку Программа приватизации связана с распределением имущества (долей наследования) и владением, Программа приватизации должна регулироваться только законом. Экономическая и социальная политика государства регулируется законами и в соответствии с Конституцией.

Такие внеконституционные полномочия умело используются олигархическими чиновниками вопреки интересам главы государства и граждан. Президенту, конечно, не нужна такая статья закона и пункт указа, дающие внеконституционные дополнительные полномочия. Это уловка некоторых депутатов-олигархов, чиновников и юристов по захвату государственной собственности на свои грязные деньги.

Из научно-практических исследований ученых-правоведов известно, что еще в 2000 году, когда был принят новый закон о приватизации, глава Госкомитета по делам недвижимости и чиновники-олигархи, пользуясь правовой безграмотностью тогдашних депутатов и их неинформированностью о ценных бумагах, приняли закон «О приватизации». Они использовали его в своих целях, внеся дополнения, нарушающие Конституцию и противоречащие законам.

Цель подготовивших к подписанию таких указов не в том, чтобы наделить Президента дополнительными полномочиями, а в основном в намерении чиновников-олигархов, заинтересованных в проведении приватизации в нарушение Конституции, законов и международных прав человека, избежать ответственности в будущем и переложить ответственность на главу страны. Политика Великого лидера Гейдара Алиева и государства, нарушения исторического пути социальной справедливости, а также нарушения Конституции и законов, нарушения международных прав человека отражены в статьях 9 и 11 Закона «О противодействии коррупции».

Несмотря на то, что многочисленные представители интеллигенции, академики и профессора, депутаты и правоведы призывают в средствах массовой информации к устранению этих ошибок, до господина Президента правильная информация не доводится. Проведение приватизации в течение 12 лет без возмещения гражданам эквивалента защищённой от инфляции доли имущества, приходящегося на приватизационные ваучеры, полностью противоречит Конституции и законам.

Мало того, что сотрудники ГСпДНИ обманули государство и народ, они оценивают информацию о повторном использовании приватизационных чеков как «шаг, направленный на обман народа и злоупотребление его доверием» и призывают граждан не верить в такие «слухи». «Еще раз напоминаем, что те, кто распространяет такие безосновательные сведения, несут юридическую ответственность», — так они угрожают гражданам, представителям интеллигенции, депутатам и юристам вместо того, чтобы расследовать дело в соответствии с Конституцией и законами.

После прекращения обращения приватизационных чеков указом 2011 г., по данным ГСпДНИ, с 1 января 2011 г. приватизационные чеки — это обычная бумажка, не имеющая юридического значения. Возникает вопрос — куда смотрят юристы кабмина и Администрация президента? Если это не обман руководства страны, то что это?!

До каких пор ГСпДИ будет обманывать людей и заставлять их продавать по заниженной цене чеки, которые они хранят уже 25 лет? Главное, что сразу после этой даты господин Президент подписал решение о внесении изменений в «Положение о специализированных чековых инвестиционных фондах», утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики № 579 от 14 мая 1997 года, которое регулирует оборот приватизационных чеков. Также премьер-министр принял решение по «Государственная приватизация об утверждении некоторых нормативных документов, касающихся акций (чеков)» от 2 октября 2013 года, постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 11 от 1 февраля 1997 года.

В результате произвола чиновников и психологического и морального давления на рядовых граждан, некоторые граждане продают приватизационные чеки, на которые их семьи надеялись 25 лет, как обычную бумажку — как сувенир, на «черном» рынке, подконтрольным чиновникам ГСпДИ, на станции метро «28 Мая». Наследуемая по закону доля имущества — 65% права собственности на все приватизируемое государственное имущество принадлежит гражданам после размещения в первую очередь в качестве государственной гарантии приватизационных чеков как документа, подтверждающего право собственности. По закону государство не является собственником имущественных прав, подтверждаемых ценными бумагами, которые оно выпускает и преимущественно размещает в качестве эмитента. Согласно конституции и законам, государство больше не может продавать принадлежащие гражданам 65-процентные доли имущества всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации без компенсации права собственности и согласования с гражданами. По закону инвестор должен внести не менее 65% платежа номинальной стоимости приватизационных чеков. Чиновники, обманывающие Президента и народ, будут строго наказаны. (ФАКТЫ)

Отношение великого лидера Гейдара Алиева к государственности и народу нашло отражение в его чутком подходе к вопросу приватизации. Как ревностный сын своего народа, исходя из принципа исторической социальной справедливости, он передал Долевое Имущество Наследия с приватизационными путевками, государственной ценной бумагой, как равную собственность всем гражданам страны, родившимся до 1997 года, для мирного перехода к капитализму. Понимая, что процесс приватизации может затянуться, Великий Вождь передал эти доли собственности как защищенные законом от инфляции доли собственности.

Еще в 1997 году Комитет по недвижимости своим приказом № 222 подтвердил, что эквивалент государственного имущества на одну приватизационную акцию (4 ваучера) составляет не менее 2000 долларов США. Законы и Конституция, подписанные Великим Вождем, были приняты за основу экономической и социальной политики государства по переходу к новому общественному строю. Национальный Лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы, будут осуществляться с помощью приватизационных ваучеров. Даже приватизация арендованных предприятий в будущем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были осуществляться только по этому установленному законом правилу.

Согласно обещанию великого лидера Гейдара Алиева народу, во имя исторической справедливости, не менее 65% стоимости имущества всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга и всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации в будущем, должны быть заменены по приватизационным чекам. По закону все инвесторы должны оплатить за оставшиеся от 15% акций, принадлежащих коллективу, и плюс 50% акций только приватизационными ваучерами. По закону государство может продать за деньги только 35% таких предприятий.

Кому нужно, обманывая господина Президента, создавать в будущем гражданское противостояние? В чьих интересах создавать ненависть к власти и чиновникам, недоверие к Конституции, законам и нашей государственности у граждан и иностранных инвесторов? Не создают ли такую ​​ситуацию некоторые чиновники-олигархи, попирающие историческую социальную справедливость и вызывающие большую волну социального недовольства? Самое главное, как быстро эти чиновники-олигархи забыли тезис, который неоднократно заявлял господин Президент: «Как государство мы либо продолжим политику Великого лидера Гейдара Алиева, либо пойдем на погибель»?!

Группа приватизационных ваучеров