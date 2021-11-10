Главный редактор газеты «Azərbaycan Ordusu» полковник-лейтенант Ильхам Бехбудов снят с занимаемой должности.
Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.
Согласно приказу, И.Бехбудов снят с занимаемой должности и уволен из рядов Вооруженных сил.
Должность главного редактора газеты «Azərbaycan Ordusu» остается пока вакантной. Временно эти обязанности исполняет капитан Мухаммед Насирли.
В Министерстве бороны подтвердили Report эту информацию.