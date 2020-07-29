Увеличились отчисления с «белых» зарплат

В первой половине этого года поступления по обязательным взносам государственного социального страхования составили свыше 1,7 млрд манат, что на 14,7% больше прогнозируемого показателя.

Средства, собранные сверх прогнозной суммы, составили 218,8 млн манат, сообщает Государственная налоговая служба при Минэкономики. Сумма, собранная за 6 месяцев 2020 года, превышает прошлогодний показатель на 434,6 млн манат или 34,1%. Доходы по предприятиям государственного сектора превысили показатель за аналогичный период прошлого года на 235,7 млн, внебюджетного сектора — 198,9 млн манат.

Страховые взносы по безработице в первом полугодии составили 58,5 млн манат, на 9,2% больше от прогноза. Средства, собранные сверх прогнозируемой суммы, составили 4,9 млн манат, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 11,5 млн манат (+24,5%).

Реформы в области выплаты социальных взносов также уменьшили бюджетную зависимость Государственного фонда социальной защиты, говорится в сообщении ГНС. И если в 2017 году доля трансфертов из государственного бюджета в доходах Государственного фонда социальной защиты составляла 38,2%, то в миенувшем году, после того как налоговые органы начали контролировать расчет и выплату социальных отчислений, этот показатель снизился до 28,7%.

К этому стоит добавить, что, начиная с прошлого года, налоговую службу уполномочили контролировать расчеты и выплаты взносов по социальному страхованию, а в самой сфере провели некоторые реформы. Упомянутое обстоятельство связывают с эффективностью процесса легализации рабочих мест, а также формирования пенсионного капитала наемных работников, их социальной защиты и права на пенсию. Также отмечается, что легализации трудовых отношений послужило применение единого административного регулирования.

Число трудовых договоров с начала года, действительно, увеличилось на 107,3 тыс. единиц – до 1.661,7 тыс. на 1 июля сего года. В то же время данный показатель в негосударственном ненефтяном секторе с начала года увеличился на 109,9 тыс. и составил 748,8 тыс. Только в июне число договоров в негосударственном ненефтяном секторе возросло на 20,7 тыс. Таким образом, увеличение количества трудовых договоров главным образом связано с негосударственным ненефтяным сектором. Согласно статистике, с начала прошлого года после передачи этих функций ГНС, было заключено 209 тыс. трудовых договоров. Любопытно, что 109 тыс. из этого числа заключено за шесть месяцев этого года.

Экономисты видят две основные причины резкого роста числа трудовых договоров за время пандемии и коронавирусных мер правительства. В частности, отмечается, что такая тенденция обозначилась уже в первые месяцы карантина — в апреле и мае, когда обсуждалась реализация программы компенсации части заработной платы наемных работников. Вознамерившись воспользоваться этим, работодатели принялись регистрировать своих нелегальных работников. Однако они не смогли получить эти средства, поскольку последующим решением правительства компенсация части зарплат полагалась только применительно к части зарплат сотрудников, официально зарегистрированных до марта.

Другой фактор роста трудовых договоров обусловлен тем, что нелегальные работники не могут зарегистрироваться в электронной системе İcaze.e-gov.az. А потому нуждающиеся в сотрудниках работодатели вынуждены оформлять трудовые отношения и получать для них пропуска. Это также поспособствовало легализации занятости. В силу приведенных обстоятельств сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию легализации наемных работников за время карантина, но она кратковременна и неустойчива, уверены в экспертных кругах.

Понятно, что ожидать длительного эффекта этих мер на легальную занятость не приходится, а потому Минтруда нужно поспешить с публикацией данных по занятости и безработице в стране. При этом, прежде всего ведомству предлагают обнародовать статистику безработных, зарегистрированных в центрах занятости в апреле, мае и июне. В самом министерстве сообщают, что в период пандемии предпринимаются все меры для сохранения рабочих мест и заработной платы 1,665 млн наемных работников, разрабатывается электронная система контроля над работодателями, не допускающая, по данным ведомства, неправомерного расторжения трудовых договоров.