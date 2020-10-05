Увеличено количество часов очных занятий начальных классов в школах Баку, Сумгайыта и Абшерона

С 5 октября учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района привлекаются к очной форме обучения 3 раза в неделю, сообщает министерство образования.

Таким образом количество часов очных занятий увеличены с 8 до 10 -11 часов в неделю.

Это число очных уроков в каждой подгруппе (в случае, если классы разделены на 2 подгруппы).

Если в классе можно соблюдать социальную дистанцию, то ученики на подгруппы не делятся. В таком случае количество часов очных занятий составляет 12 или 13.

По новым нормам, с этой недели школы других регионов страны, в которых меньше 200 учащихся, могут учиться на уровне начального образования как обычно, то есть, 5 раз в неделю. Руководство школы должно принять решение, взяв за основной критерий соблюдение социальной дистанции в классе. Сейчас в стране около 1 700 таких общеобразовательных школ.(Trend)