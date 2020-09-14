Утверждена инструкция по организации учебного процесса

Утверждена «Инструкция по организации учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях в период особого карантинного режима».

Как сообщили Trend в министерстве образования, данная инструкция регулирует дополнительные требования к организации учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях (за исключением высших и средних специальных учебных заведений специального назначения) в период особого карантинного режима.

В руководстве даны разъяснения по вопросам организации очного (традиционного) и дистанционного учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях. В документе разъяснены вопросы организации очередности обучения, продолжительности очных и дистанционных занятий, посещаемости студентов и, в частности, организации обучения в дистанционной форме. Согласно инструкции, предполагается отдавать предпочтение теоретическим предметам при организации дистанционного обучения, внедрение адаптированных для этой цели учебных планов. В инструкции также определены требования к программному обеспечению, используемому при организации обучения в дистанционной форме.

Отметим, что согласно инструкции, порядок проведения текущей и промежуточной оценки при организации дистанционного обучения, а также порядок организации экзаменационных сессий и проведения государственной аттестации будут определены высшим органом управления учебного заведения по согласованию с министерством образования.