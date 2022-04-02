Известный азербайджанский режиссер театра и кино, писатель, сценарист Ильгар Сафат представит Азербайджан на Международной Театральной Конференции, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 7 апреля.

Также в Санкт — Петербурге состоится автограф-сессия, презентация и обсуждение его романа «Моя необработанная форма», вышедшего в Москве в издательстве «Эксмо» в 2019 году.

О предстоящей поездке и долгожданной премьере фильма Doğma Torpaq Ильгар Сафат рассказал в интервью #:

— Какие ожидания от предстоящих мероприятий в Санкт-Петербурге?