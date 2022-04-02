Известный азербайджанский режиссер театра и кино, писатель, сценарист Ильгар Сафат представит Азербайджан на Международной Театральной Конференции, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 7 апреля.
Также в Санкт — Петербурге состоится автограф-сессия, презентация и обсуждение его романа «Моя необработанная форма», вышедшего в Москве в издательстве «Эксмо» в 2019 году.
О предстоящей поездке и долгожданной премьере фильма Doğma Torpaq Ильгар Сафат рассказал в интервью #:
— Какие ожидания от предстоящих мероприятий в Санкт-Петербурге?
- Ожиданий очень много и от встречи с читателями, и от Международной Театральной Конференции, на которую я приглашен в качестве участника. Я очень рад, что смогу встретиться с коллегами по театру, и со своими читателями. И, конечно же, я очень рад вновь оказаться в Санкт-Петербурге, в городе, который я очень хорошо знаю, люблю, и в котором жил несколько лет. Встреча эта была запланирована еще пару лет назад, но тогда, из-за пандемии, она не случилась. Пройдет эта встреча 5 апреля на Невском проспекте в книжном магазине «Буквоед». В рамках мероприятия будет показан документальный фильм «Корни Неба», снятый мною в 2003 году на Дальнем Востоке, и рассказывающий об удэгейском шаманизме. Также состоится автограф-сессия, презентация и обсуждение романа «Моя необработанная форма». Жду всех этих встреч с большим нетерпением.
- Вы учились в Москве, какие самые яркие воспоминания остались о том времени?— Воспоминания самые потрясающие. Это был один из самых лучших периодов в моей жизни. Со мной учились очень талантливые ребята, мои друзья, многие из которых стали теперь известными режиссерами. Мы ежедневно смотрели на большом экране шедевры мировой киноклассики, обсуждали увиденное, общались, спорили, нам преподавали выдающиеся мастера, мэтры мирового и советского кинематографа — Георгий Данелия, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Тонино Гуэрра, Йос Стеллинг, Рой Андерсен, Питер Гринуэй, Кшиштоф Зануссу, Юрий Норнштейн, Эмиль Лотяну, Владимир Мотыль. Я мог бы еще долго перечислять славные имена людей, преподававших нам режиссерское ремесло. К сожалению, в те годы, по молодости лет, этому не придавалось большого значения. Но теперь, прожив жизнь, и сняв несколько фильмов, я понимаю, как мне повезло, что я имел возможность приблизиться к таким выдающимся людям. Невероятно общаться с мастерами, на фильмах которых ты вырос. Это было просто потрясающее время, я очень многое из него вынес, и очень ему благодарен.
- — В Баку с нетерпением ждут премьеру вашего масштабного фильма Doğma Torpaq (Родная Земля). Когда запланировано это событие и думаете ли уже о фестивальной судьбе картины? — Мы планируем завершить нашу работу к концу года. О фестивальной судьбе фильма я не думаю, но, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы картину увидело как можно больше зрителей, как в нашей стране, так и за рубежом. Для меня это очень важный фильм, и я шел к нему не один год. Фабула фильма тоже очень масштабна, история главного героя в исполнении Рустама Джабраилова разворачивается на протяжении более чем тридцати лет. «Родная Земля» рассказывает о подпольной дашнакской деятельности в Советский период, об изгнании азербайджанцев из Кафана, о трагедии в Ходжалы, и заканчивается освобождением наших оккупированных земель в ходе 44-дневной Отечественной войны. Картина смонтирована, сейчас ведется работа над звуком и компьютерной графикой. К сожалению, мы испытываем трудности с бюджетом, в связи с чем открыли краудфандинг (https://azcinemaonline.com/
az/kraudfandinq). Все люди, неравнодушные к истории нашей страны и к судьбе фильма «Родная Земля», могут ускорить его выход на экраны посильной финансовой помощью.