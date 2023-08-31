Ущерб от крупнейшего в современной истории Словении наводнения составляет €4,7 млрд. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Голоб, его слова приводит Словенское агентство печати.

Согласно заявлению премьера, на ликвидацию последствий наводнения в ближайшие пять лет будет выделено до €7 млрд.

7 августа в эфире Радио и телевидения Словении Голоб сообщил, что ущерб от катастрофического наводнения составляет несколько миллиардов евро. 6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия. Речь шла о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий наводнения .