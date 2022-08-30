Президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом заявили в ЦКБ.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в ЦКБ.

По данным российских СМИ, Михаил Горбачев страдал от заболевания почек и проходил курс лечения, в том числе гемодиализ.

Горбачев был единственным президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.