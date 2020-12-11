Уровень смертности от COVID-19 в мире за 1,5 месяца вырос на 60%

Уровень смертности от коронавируса за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Ее слова передает РИА «Новости».

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности», — сказала Ван Керкхове.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире. При этом в Европе смертность выросла почти на 100%.

На сегодняшний день в мире выявлено 69 874 432 заразившихся COVID-19, из которых 1 587 991 скончавшийся.