Уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снизился и достиг 36 процентов. Об этом, как передает Ленту.ru, сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.

Уровень поддержки президента сторонниками Демократической партии снизился за неделю с 74 процентов до 73 процентов. Среди республиканцев данный показатель уменьшился с 11 процентов до 7 процентов. В общей сложности лишь 18 процентов респондентов считают, что США двигаются в правильном направлении.

Как пишет агентство, уровень одобрения политики американского президента держится ниже 50 процентов с августа 2021 года и вплотную приближается к худшим показателям его предшественника республиканца Дональда Трампа.