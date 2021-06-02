Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает понесенный ущерб.
«По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha’s Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками», — написала компания в своем Twitter.
В ее сообщении говорится, что команда IT-специалистов в настоящее время оценивает причиненный в результате взлома ущерб. «Дополнительную информацию мы представим, как только будет завершена первичная оценка (ситуации), — указали в компании.