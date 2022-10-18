Следователи назвали основной версии падения самолета в Ейске в Краснодарском крае техническую неисправность воздушного судна. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что в настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК РФ работают на месте происшествия.

18 октября в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе 3 детей, пострадали 19.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что взрыва после падения самолета Су-34 в Ейске не было. Он также добавил, что спасатели действовали правильно. Пожар удалось потушить за три часа. (gazeta.ru)