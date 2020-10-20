Уничтожены высокопоставленные офицеры противника: враг оставляет позиции и бежит

В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии уничтожено и ранено большое число военнослужащих личного состава частей 1-го мотострелкового полка ВС Армении. Личный состав и боевая техника 1-го мотострелкового батальона полка были выведены из строя. Обезврежены заместитель командира полка Овик Мелкумян, должностное лицо Гор Мирзоян, а также командир спецподразделения полка капитан Вахаб Асетрян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В результате мер, принятых азербайджанской армией, вражеское подразделение отошло с боевых позиций в районе обороны 2-го мотострелкового полка.

Среди личного состава вражеских частей в районе обороны 5-го мотострелкового полка много убитых и раненых. Сообщается, что среди раненых был командир отряда Норик Агакелян.

Подразделение «Легион» противника, расквартированное в зоне обороны 18-й мотострелковой дивизии, и призывники отказались участвовать в боях. Оказалось, что эти группы, понесшие большие потери, не смогли противостоять на закрепленных за ними оборонительных рубежах и массово бежали.

Кроме того, выведенная в зону обороны разведывательная группа 10-й дивизии понесла потери в живой силе. Отряд, потерявший две трети личного состава, был вынужден отступить, бросив позиции.

30 человек одного из подразделений противника, контратаковавших в направлении Физулинского района, были уничтожены азербайджанской армией.

Командир полка полковник Татул Казарян, заместитель командира полка Армен Оганян и командир 3-го дивизиона также были нейтрализованы в результате принятия специальных мер.