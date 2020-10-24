Уничтожено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты

Подразделениям вооруженных сил Армении, не сумевшим оказать сопротивление на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта, был нанесен серьезный урон огнем. Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Об этом говорится в информации Минобороны Азербайджана.

На некоторых направлениях противник беспорядочно оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты.