Уничтожено еще несколько единиц военной техники противника в направлении Джебраильского района

В результате точных ударов подразделений Азербайджанской Армии на участке фронта в направлении Джебраильского района было уничтожено ещё несколько единиц боевой техники вооружённых сил Армении, сообщает Тренд.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.

Согласно информации министерства обороны в результате военной операции вооруженных сил Азербайджана в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.