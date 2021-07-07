6 июля 2021 года начальник Госслужбы экологической безопасности Хикмет Ализаде прокомментировал распространенные в социальных сетях утверждения об уничтожении леса Галаджиг, расположенного на территории Гусарского района.

По словам Хикмета Ализаде, распространяемые в соцсетях карты искажены.

«Данная информация была исследована специалистами Минэкологии при помощи программы Google Earth. Как выяснилось, в 2019-2021 годах наблюдалось частичное сокращение зеленых насаждений, но полного их уничтожения не было зафиксировано. Спутниковые снимки также свидетельствуют, что эти территории не имели густой растительности в 2018-2019 годах», — сказал Хикмет Гаджизаде.

Как отметил Гаджизаде, Министерство экологии сравнило местность с распространенными картами через программу Google Earth. «В 2018-2020 годах там была совершенно другая панорама. Тиражирование в СМИ и соцсетях искаженной информации не поддается объяснению. В октябре 2020 года на указанных территориях была приостановлена работа по очистке от кустарников, и в течение последних 10 месяцев там никаких работ не проводилось. Сейчас идет вспашка и посадка ореховых деревьев. Как можно в таком случае наблюдать резкое уменьшение объема зелени в течение 10 месяцев?», — сказал начальник Госслужбы экологической безопасности (https://caliber.az/post/minekologii-azerbaidzana-prokommentirovalo-utverzdeniya-ob-unictozenii-galadzigskogo-lesa-v-gusare-foto-13743).

Как заявил # экоактивист Раик Абдурагимов, лес в Галаджыг был полностью уничтожен. «А ведь в этом лесу находились деревья, которым около трехсот лет», — сказал активист.

По словам Раика Абдурагимова, в Гусарском районе уже давно продолжается уничтожение лесных массивов. «Я сообщил об этом Министерству экологии и природных ресурсов. Сотрудники министерства заявили, что уничтожаются только кустарники. Я распространил в сетях видео уничтоженных деревьев. Но все равно Минэкологии не отреагировало на это беззаконие», — сказал нам Раик Абдурагимов.

Кстати, 30 мая 2019 года в «Зеркало» была опубликована статья под названием «Яблоневый сад», которого в Гусарах больше нет…» в котором рассказывалось о массовой вырубке деревьев в Гусарском районе. Но тогда, Минэкологии никак не отреагировало на приведенные в статье факты.

Мы попросили сотрудников Минэкологии прокомментировать высказывания Раика Абдурагимова. К сожалению, работники министерства отказались от комментариев.