После убийства азербайджанского солдата-срочника Вооруженные силы Азербайджана начали карательную операцию против армянских террористических групп, окопавшихся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента (РМГ), сообщает Caliber.

Азербайджанская армия уничтожила артиллерийскую воинскую часть (в Хейвалы) и, как минимум, один пост террористов.

Отмечается, что со стороны террористов есть большое количество убитых и раненых.

Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачынского района.

В результате погиб военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Кязымов Анар Рустам оглу.