Уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий — МО — ФОТО

Азербайджанская Армия продолжает принимать меры против врага, сообщает минобороны Азербайджана.

«Попытки противника атаковать на нескольких направлениях фронта в течение дня 29 октября были решительно пресечены. Противник, понеся большие потери в боевой технике и живой силе, был вынужден отступить.

В результате предпринятых ответных мер был уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление. Так, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии армянских вооруженных сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й общевойсковой армией по вооружению полковник Виктор Арустамян», — говорится в сообщении министерства.