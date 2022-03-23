Украинские военные уничтожили командира бригады морской пехоты России.

Об этом УНИАН сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что враги, в том числе русские морские пехотинцы, которые планировали штурмовать Одессу, теперь «гниют» где-то между Николаевом и Мариуполем.

«Есть хорошая новость — уничтожен командир бригады российской морской пехоты», — отметил Братчук.

Он поблагодарил ВСУ и всех, кто защищает родной край от оккупантов. «Так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин, кто пытается убивать украинских детей. И нет им прощения», — отметил Братчук.