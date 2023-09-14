Украинские силы поразили комплекс противовоздушной обороны С-400 «Триумф» во время утренней атаки беспилотников на Крым 14 сентября.

Установка была поражена в районе Евпатории, сообщает BBC News со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ). По его словам, атака была совершена совместными силами СБУ и Военно-морскими силами Украины.

«Сначала беспилотники СБУ поразили «глаза» комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С300/400 «Триумф»», — рассказал собеседник BBC News.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что рано утром 14 сентября силы ПВО сбили в Крыму 11 беспилотников самолетного типа. О ракетах и нанесенном ущербе в отчете военного ведомства ничего не говорилось.

При этом телеграм-канал «Крымский ветер» писал, что взрывы были слышны на российской военной базе, расположенной между селами Молочное и Уютное недалеко от Евпатории. По данным издания Суспiлне, удар мог прийтись по подразделению радиолокационного полка, который закрывает небо в этом секторе полуострова.

Впервые украинские силы уничтожили российский комплекс С-400 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут. При атаке также использовались беспилотники, которые отвлекли на себя системы ПВО, и морские ракеты, которые и нанесли основной удар.

«В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав», — отмечало Главное управление разведки Минобороны Украины.

После уничтожения одной установки С-400 в августе Украина организовала самую массовую атаку дронов на Крым. В ночь на 25 августа в небе над полуостровом появились 42 дрона. Как утверждало Минобороны России, девять из них были сбиты, а еще 33 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Один дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», который состоит из четырех машин, стоит около $1,25 млрд. Всего Россия выпустила 75 дивизион, или 300 машин такого класса. (moscowtimes.ru)