Unibank пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 220 тысяч манатов

По решению акционеров Unibank принял решение перевести 220 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с короновирусом, учрежденным указом Президента Азербайджана, сообщает Тренд.

Акционеры и Менеджмент Unibank, в рамках социальной ответственности перед обществом, считают своим долгом поддержать усилия государства по предотвращению распространения и ограничения негативного влияния на экономику и граждан страны пандемии короновирусовой инфекции.

Unibank разрабатывает собственную программу поддержки для тех своих клиентов (юридических и физических лиц), которые особо чувствительны к возможным негативным изменениям в экономике.

В банке также созданы все необходимые инструменты для дистанционного обслуживания, как корпоративных клиентов, так и физических лиц.

В эти трудные времена Unibank в рамках своих возможностей будет поддерживать своих добросовестных заемщиков и клиентов всеми доступными ему инструментами.

Банк так же выражает благодарность и солидарность со всеми представителям бизнес сообщества Азербайджана, проявившим высокий уровень социальной ответственности  перед лицом грядущих испытаний.

| 2020-03-22T20:50:20+00:00 22 марта 2020, 20:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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