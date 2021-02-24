«Умные» счетчики уступят место… механическим

Производственное объединение «Азеригаз» усилило процесс замены смарт счетчиков на механические. Это обстоятельство вызывает напряжение в среде газовых абонентов, опасающихся неверного подсчета оплаты за потребляемое топливо.

Ведь не секрет, что сомнительно высокие счета за потребленное электричество неоднократно обсуждались в социальных сетях и СМИ. Массовые недовольства потребителей вынуждали энергораспределительную компанию выступать в прессе с опровержением в искусственной «накрутке» счетов и вмешательстве в показатели счетчиков.

Выступивший в прессе летом минувшего года замдиректора департамента по продажам электроэнергии ОАО «Азеришыг» Вугар Набибейли предостерег потребителей верить распространяемой в социальных сетях информации, но впредь адресовать свои проблемы непосредственно «Азеришыг». По его словам, подобные жалобы имели место в 2018 году и связано это было с повышением объемов потребленного электричества в позапрошлом и минувшем году.

Однако граждане беспокоятся, что похожая ситуация сложится с оплатой счетов за природное топливо.

В этой связи Антимонопольная служба выступила с обращением к потребителям, суть которого фактически состоит в защите действий естественного монополиста. В сообщении Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики отмечается, что в стране используются счетчики газа, соответствующие требованиям государственных стандартов и имеющие сертификат соответствия.», отмечено в обращении.

«Согласно требованиям действующих правил и норм, промышленные газовые приборы, находящиеся в эксплуатации, должны проходить периодический осмотр каждые 3 года, а бытовые газовые счетчики — раз в 5 лет. Для обеспечения бесперебойной подачи газа вместо демонтированного газового счетчика устанавливается другой счетчик. Периодический осмотр счетчиков обеспечивает вывод из эксплуатации технически непригодных счетчиков, а также позволяет точно определить объем потребления и предотвратить потери. Счетчики, которые были признаны пригодными к эксплуатации в результате проверки, могут быть использованы повторно», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем в страну уже завезли 30 тысяч счетчиков Zenner и заказаны еще 30 тыс. Вот только на сайте субъекта естественной монополии все еще значится информация только об одном их типе — счетчике смарт производства компании ITRON. Эти устройства принялись заменять механико-электронными аппаратами, сказал # руководитель Азербайджанского интернет-форума, специалист по высоким технологиям Осман Гюндюз. Информация о прочих считывающих аппаратах отсутствует на сайте компании.

«Однако «Азеригаз» официально объявил, что начал установку устройств другого типа. На этот раз предпочтение будет отдано измерителям Zenner немецкого производства. Также сообщается, что перед установкой имело место вмешательство в заводское программное обеспечение для этих счетчиков для установки в них дополнительно нового уже локального программного обеспечения. При этом ни слова о том, кем это программное обеспечение разработано, какие, собственно, функции оно выполняет, и проверялось ли уполномоченным государственным учреждением».

Специалисты по-прежнему считают, что если сбор средств за потребленные услуги останутся за поставщиком, основания для подозрений у потребителей останутся.

«Именно по этой причине необходимо перенести все операции по учету, сбору и обработке информации со счетчиков всех трех естественных монополий по снабжению населения водой, газом и электроэнергией в одну общую информационную систему, передав все эти функции другому ведомству, например, ASAN». По мнению аналитика, оператором такой информационной системы должно быть другое государственное учреждение: «В любом случае, то, что подсчет остается за предоставляющей услугу компанией, определенно неправильно. Граждане должны иметь возможность удаленно контролировать услуги всех трех монополий в режиме онлайн, используя только одно окно и один личный кабинет», — считает эксперт.

К этому стоит добавить, что ПО «Азеригаз» и Госслужба по антимонопольному контролю не объясняют причин замены счетчиков смарт именно механическими устройствами.