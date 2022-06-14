В заявлении пресс-службы УМК (Управление Мусульман Кавказа), говорится, что со стороны некоторых деструктивных сил наблюдаются тенденции к целенаправленным провокациям, как внутри страны, так и за ее пределами, направленные на подрыв общественной стабильности, гражданского единства, разжигание ненависти, создание раскола между религиозными течениями.

Отмечается, что из той же серии и контролируемые и финансируемые извне действия по привлечению к провокациям наших героических ветеранов, которые ради победы нашего народа в Отечественной войне готовы были пожертвовать своими жизнями, потеряли свое здоровье.

Управление Мусульман Кавказа призывает каждого гражданина Азербайджана сохранять наше монолитное единство, объединиться в единый фронт независимо от религии, религиозного течения, защищать интересы нашей государственности, не поддаваться на провокации, направленные на нарушение национально-духовного единства.