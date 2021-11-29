Австралийский актер и танцор, этнический абориген народности йолнгу Дэвид Галпилил скончался на 69-м году жизни, передает The Sun.

В 2017 году артисту диагностировали рак легких. О его смерти сообщил премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл. «С великой скорбью сообщаю народу Южной Австралии о смерти легендарного, единственного в своем роде артиста, который задал тон австралийскому кинематографу и репрезентации австралийцев на экране», — сказал политик.

Галпилл начал сниматься в кино в 1971 году, а в 1986 стал всемирно известен благодаря роли Невилла в фильме «Данди по прозвищу «Крокодил». К роли Невилла он вернулся через два года в фильме «Крокодил Данди 2».

В 2021 году вышла документальная лента об актере под названием «Меня зовут Галпилил». К съемкам приступили после того, как артисту поставили смертельный диагноз. В марте 2021 года в Австралии на фестивале в Аделаиде состоялась премьера картина — тогда Дэвид Галпилил появился на публике в последний раз.(Газета.Ru)