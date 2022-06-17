Не стало французского режиссера и актера Жан-Луи Трентиньяна. Ему был 91 год. Об этом сообщает «РИА «Новости»».

«Скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких», — сказала супруга артиста.

За свою карьеру Трентиньян исполнил более 100 ролей. Он дебютировал на экране в 1956 году в ленте Кристиана-Жака «Если парни всей земли», а закончил карьеру только 2019-м. Мировой успех к нему пришел после фильма Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Он также написал сценарий к ленте «Последнее танго в Париже» и срежиссировал 2 фильма.