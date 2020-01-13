Умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг

Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг умер в США в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в понедельник режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.
«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — написал он.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове (Украинская ССР, ныне — Украина). В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати «Новости» и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 году Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».
В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1990-х годах являлся руководителем студии детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм». Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года (за постановку телефильма «Приключения Электроника»). (ТАСС)