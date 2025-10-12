Американская актриса, звезда фильмов «Крестный отец» и «Энни Холл» Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии, сообщает People со ссылкой на представителя семьи.

«На данный момент нет дополнительных подробностей, ее семья попросила о конфиденциальности в момент большой скорби», – сказано в публикации.

Китон снялась более чем в 60 фильмах, включая трилогию «Крестный отец», «Энни Холл», «Клуб первых жен» и «Отец невесты». Она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильмах «Красные», «Комната Марвина» и «Любовь по правилам и без».

«Оскар» актриса получила за лучшую женскую роль в «Энни Холл». Также Китон обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA.

Дайан Китон также был режиссером, сценаристом, продюсером и фотографом и увлекалась реставрацией калифорнийских особняков. (svoboda.org)