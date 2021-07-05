Кинорежиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в Мосфильме.

Отмечается, что он умер от последствий коронавируса.

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

Коллектив Мосфильма, как подчеркивается, выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — добавили в пресс-службе.

О дате и времени прощания с кинорежиссером будет известно позже.

26 июня стало известно, что режиссер Меньшов заболел коронавирусной инфекцией. При этом отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, однако Меньшов не смог из-за этого присутствовать на съезде партии партии «Справедливая Россия — За правду», кандидатом в депутаты от которой был в этом году.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и педагог. Является лауреатом премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за кинокартину «Москва слезам не верит» (1981).

Также является кандидатом в депутаты Государственной думы РФ на выборах 2021 года от партии. (Iz.ru)