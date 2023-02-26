Не у всех дом – это крепость, для кого-то – это место, где их постоянно избивают и унижают. Многие жертвы бытового насилия живут в аду годами, боясь обратиться за помощью, или не веря, что им помогут.

В Азербайджане есть шелтеры (от англ. shelter — убежище), где те, чьей жизни и здоровью угрожает опасность, могут временно проживать и получать необходимую помощь. Но согласно отчету «Охранные ордера по делам о насилии в отношении женщин и домашнем насилии: международные стандарты и национальный опыт Азербайджана», в женских приютах по-прежнему не хватает 58% необходимого минимального количества мест. Документ, как сообщает Report, подготовлен совместно Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей АР и Европейским союзом. Было предложено создать центры для женщин, ставших жертвами гендерного насилия и изнасилования.

Председатель общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова отметила, что если говорить о неправительственных организациях, то есть два приюта, специализирующихся на помощи женщинам, пострадавшим от насилия – в Баку и в Гяндже. Иногда и приюты, работающие с детьми, принимают женщин. Речь идет о матерях с маленькими детьми. Есть и государственный приют при Министерстве труда и социального обеспечения, куда могут обратиться, в том числе, столкнувшиеся с насилием.

«Согласно стандартам международных организаций, в нашей стране должно быть больше шелтеров. Хорошо было бы построить переходные шелтеры в регионах, где женщина могла бы оставаться до двух недель, пока не выяснится, действительно ли ситуация серьезная и есть ли для нее опасность. Если да, то ее перенаправят в другой шелтер. Если же выяснится, скажем, что в семье было лишь недопонимание, к решению таких проблем может подключиться медиация. Изучением ситуации занимается Комиссия при исполнительной власти. Подключаются к работе и муниципалитеты, где будут больше внимания уделять борьбе с гендерным насилием. Так что ресурсы есть, но еще много над чем надо работать. Если брать турецкую модель, то в Турции есть немало центров, где помогают женщинам с решением проблем, которые можно решить без шелтера. Они оказывают юридическую, психологическую помощь, и нам хорошо бы иметь такие центры по всей стране. Но сначала нужна оценка ситуации, чтобы понять, сколько шелтеров и таких центров действительно необходимо», – поделилась Зейналова с #.

По ее словам, некоторые обращаются в приюты не только по поводу насилия, но и в связи с различными социальными проблемами, например, если женщина приехала из региона в Баку, но осталась без работы и не может платить за жилье. Но здесь нет насилия, угрозы жизни, и она может при желании вернуться обратно. Есть и те, кто остались одни с маленьким ребенком на руках, и им не к кому обратиться за помощью. Они на время работы могут оставлять детей в центрах дневного ухода. Но не все об этом знают и нужно больше информировать по этому поводу. Третья группа – те, кто подвергаются насилию, таких женщин должна перенаправлять в шелтеры полиция.

«Жертвам насилия предоставляется безопасность, юридическая, психологическая помощь, перенаправление при необходимости в медучреждения за медицинской помощью и т.д. Конечно, кто-то боится уйти от домашнего тирана, кто-то считает, что все так и должно быть. Но все равно все больше женщин решают обратиться за помощью», – сказала Зейналова.

Также она считает, что нужно открыть шелтеры и для мужчин, пожилых, людей с инвалидностью, пострадавших от насилия. И в «Чистый мир» обращаются такие жертвы. Так, есть пожилые люди, которые не могут в силу возраста проживать в доме престарелых, и не знают, куда уйти от насилия в семье.

«К нам как-то обратилась пожилая женщина, которая боялась своего сына- наркомана и спрашивала, может ли она остаться в шелтере, если ситуация станет критической. Что касается лиц мужского пола, то, например, наш шелтер не может принимать мальчиков старше 12 лет, для них нужен шелтер. Мужчины тоже могут столкнуться с насилием, если не с физическим, то с психологическим. Но представители сильного пола редко обращаются, так как чувствуют себя неловко, ведь существуют стереотипы», – говорит Зейналова .

Отметим, что в 2022 году 475 женщин и 20 мужчин обратились в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в связи с домашним насилием. 81 жалоба связана с детьми, шесть пожилых людей и два представителя сексуальных меньшинств также пожаловались на насилие. 409 из поступивших обращений были связаны с психологическим насилием, 304 — физическим и 5 — сексуальным.