Трагедия в Буче всколыхнула мир. Не весь, но цивилизованный, по крайней мере. Причем по свидетельству украинских прокуроров и следователей в других городах и поселках, освобожденных от российской оккупации, ситуация может быть еще хуже. Уже документально подтверждено более 1,5 тыс. убийств мирных жителей, пыток, изнасилований, в том числе несовершеннолетних. И это число растет с каждым населенным пунктом, освобожденным от агрессоров.

Украинская разведка установила поименный список всех тех, кто творил убийства, пытки и другие беззаконные действия и вообще военные преступления в Буче и все они будут привлечены к ответственности. Рано или поздно.

Международные следственные группы приступили в Украине к изучению фактов военных преступлений и они будут использованы на заседаниях международного трибунала, к созданию которого призвал президент Джо Байден. Карла дель Понте, бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и Международного трибунала ООН по Руанде призвала к выдаче международного ордера на арест Владимира Путина. В Москве не стоит отмахиваться от высказываний этой дамы. Практика показывает, что она слов на ветер не бросает.

Если говорить о политической и военно-технической стороне вскрывшихся преступлений, то налицо кардинальный сдвиг не только в западном общественном мнении, но и в позиции высших должностных лиц в странах Европы и США.

То, что еще совсем недавно казалось невозможным, сегодня приобретает зримые черты. Речь идет не только об увеличении поставок вооружений, но и об их качественном изменении.

Телеканал CNN, ссылаясь на официального представителя Пентагона Джона Кирби, сообщает, что США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи. Он будет включать бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства, ракетные системы с лазерной системой наведения, тактические беспилотники типа SwitchBlade и Puma, зенитные ракеты, приборы ночного видения и тепловизоры, средства безопасной связи и т.п. В Сенате США посчитали этот набор недостаточным.

Отмечается, что запрос законодателей включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета. И, как сообщают американские СМИ, Пентагон уже в ближайшие дни поспособствует передаче Украине танков Т-72 советского производства, которые находятся на вооружении стран НАТО. В общей сложности Украина может получить до 700 таких танков, то есть полностью может восстановить свой довоенный потенциал.

По некоторым данным, процесс поставки танков для нужд украинской армии (ВСУ) уже начался. В последние дни появляются фото железнодорожных составов с бронетехникой (БМП-1 и танки Т-72) в Чехии, которые перемещаются в восточном направлении.

Одновременно Великобритания начала поставки барражирующих снарядов, противокорабельных ракет Harpoon и средств контрбатарейной борьбы. Кроме того, речь идет о поставках самоходных артиллерийских установок AS-90 Braveheart (Храброе сердце). Она обладает дальностью стрельбы до 25 км обычным осколочно-фугасным снарядом и 30 км активно-реактивным. Это вооружение современнее, чем стоящие на вооружении ВСУ 152-мм САУ «Гиацинт» и «Акация». И это оружие наступления.

Так получилось, что сообщения о трагедии в Буче совпали с публикацией в государственном информационном агентстве РИА «Новости» статьи некоего Тимофея Сергейцева «Что Россия должна сделать с Украиной». Статья уже переведена на все важнейшие мировые языки и должна стать документальным подтверждением того, что российский режим планировал сделать с Украиной.

«Еще в апреле прошлого года мы писали о неизбежности денацификации Украины. Нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна. Сегодня вопрос денацификации перешел в практическую плоскость.

Денацификация необходима, когда значительная часть народа — вероятнее всего, его большинство — освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза «народ хороший — власть плохая». Признание этого факта — основа политики денацификации, всех ее мероприятий, а сам факт и составляет ее предмет».

«Название «Украина», по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории… Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии».

Если внимательно читать этот программный документ решения украинского вопроса, то вырисовываются прямые параллели с выводами конференции в Ванзее в январе 1942 года по гитлеровскому решению еврейского вопроса. Такое впечатление, что автор прямо цитировал документы гитлеровской конференции, сделав некоторые замены, в частности, используя термин денацификация.

Прочитав эту с позволения сказать статью не удивляешься тому, что творила на временно оккупированной территории российская военщина. Это были не акты типа эксцесс исполнителя, а целенаправленная работа по так называемой денацификации Украины, а на самом деле уничтожения ее населения, что во всем мире трактуется как геноцид.

На этом фоне в Украине разгорелась дискуссия о целесообразности продолжения переговоров с Россией. Они пока ведутся в режиме on-line и не привели к какому-либо результату.

Значительная часть общества считает, что дипломатические способы заключения мира невозможны с таким коварным противником как Россия. Москва никогда не выполняет ею же подписанные договоры. После заявок на так называемую деукраинизацию разговор может быть продолжен только на поле боя.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны во время пребывания в Буче, а затем на пресс-конференции заявил о продолжении переговоров для спасения сотен тысяч жизней.

Остается неясным вопрос об истинных намерениях Москвы. По данным украинского Генерального штаба продолжается переброска российских войск в Харьковскую область и на Донбасс. В районе Попасной в Луганской области и Изюма в Харьковской идут ожесточенные бои. Налицо попытка российских войск ударами с севера и с юга окружить украинские войска и выдать это за большую победу. Вот только не получается. Пока все атаки были отбиты с большими потерями для наступающих.

В целом российскому командованию не удается в запланированные сроки собрать достаточно подразделений для большого наступления. Упомянутые бои носят все-таки тактический характер. Для пропаганды они годятся, но для победы нет.

Затягивание с наступлением обращает фактор времени, а он на войне один из важнейших, против агрессора. Ведь и украинская сторона сосредотачивает силы и средства сначала для отражения вражеского наступления, а затем для перехода в контрнаступление.

Кроме того, появляется необходимое время для получения в нужных количествах западного оружия и боеприпасов. И этим новым и современным оружием российская армия рискует столкнуться на поле боя. С нее хватило и того, что пока есть, а будет еще больше.

Так или иначе, но статья в РИА «Новости», как и события в Буче, сыграли для Москвы очень плохую роль. Мир в целом и так поддерживал Украину, а теперь она возросла в несколько раз.

Россия оказалась перед лицом необходимости преодоления путинизма и это основной вывод из того как развиваются события в затеянной агрессором авантюры в Украине.