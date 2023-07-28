Международный олимпийский комитет в порядке исключения допустит украинскую саблистку Ольгу Харлан к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщил министр спорта Украины Вадим Гутцайт, опубликовав письмо президента МОК Томаса Баха. Ранее Харлан получила дисквалификацию после того, как на чемпионате мира в Милане отказалась пожать руку сопернице — российской фехтовальщице Анне Смирновой.

В письме Баха указано, что хотя дисквалификация, наложенная на Харлан Международной федерацией фехтования, остаётся в силе, МОК делает для неё исключение, учитывая уникальность ситуации. Комитет выделит ей дополнительную квоту на Олимпийских играх, даже если она к тому моменту не сможет пройти обычную квалификацию и набрать необходимые баллы. Бах заканчивает письмо словами о том, что МОК будет и далее солидарен с Украиной и украинскими спортсменами.

Шестикратная чемпионка мира по фехтованию с саблей Ольга Харлан была дисквалифицирована Международной федерацией фехтования 27 июля на 1/32 чемпионата мира в Милане. Набранные на нём баллы являются «пропуском» на Олимпиаду. Харлан победила российскую саблистку Анну Смирнову, выступавшую в нейтральном статусе, но после схватки отказалась обменяться с ней рукопожатием. По регламенту чемпионата, отказ от обязательного приветствия влечёт за собой дисквалификацию на 60 дней.

Украинская федерация фехтования заявила о намерении обжаловать дисквалификацию. После дисквалификации украинский министр спорта Вадим Гутцайт рассказал, что Украина заранее предупредила Международную федерацию фехтования, что её спортсмены не будут пожимать руку российским атлетам под нейтральным флагом. (svoboda.org)