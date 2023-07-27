Суд в Украине заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы за призыв к президенту России признать независимость сепаратистских республик в Донецкой и Луганской областях. Их обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

15 февраля 2022 года депутаты проголосовали за принятие постановления с просьбой признать независимость сепаратистов. Позже они ратифицировали договор о признании независимости, подписанный президентом Владимиром Путиным. Эти соглашения использовались Москвой как основание для военного вторжения в Украину.

В списке осуждённых – девять депутатов фракции КПРФ (Михаил Авдеев, Ольга Алимова, Николай Арефьев, Михаил Берулава, Анатолий Бифов, Николай Васильев, Анжелика Глазкова, Сергей Казанков, Ренат Сулейманов), четыре члена фракции «Новые люди» (Георгий Арапов, Ксения Горячева, Владислав Даванков, Александр Дёмин. – Все они голосовали против призыва признать независимость республик. — РС), по двое членов фракций «Справедливая Россия – За правду!» и ЛДПР (Николай Бурляев, Анатолий Вассерман, Алексей Диденко, Сергей Каргинов) и внефракционный депутат Оксана Дмитриева.

В СБУ заявляют, что в суд передано обвинительное заключение на ещё 73 российских депутата по тому же делу.

Все члены российского парламента, участвовавшие в голосованиях о признании независимости сепаратистов востока Украины, внесены в международные санкционные списки. (svoboda.org)