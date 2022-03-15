Пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины 15 марту утром опубликовал в Facebook сводку, в которой подсчитал приблизительные потери российской армии в войне против Украины за 19 дней – в период с 24 февраля по 15 марта.

Потери среди личного состава превысили 13,5 тыс. человек.

Другие боевые потери РФ ориентировочно такие:

танки – 404,

боевые бронированные машины – 1279,

артиллерийские системы – 150,

реактивные системы залпового огня – 64,

средства ПВО – 36,

самолеты – 81,

вертолеты – 95,

автомобильная техника – 640,

корабли/катера – 3,

цистерны с горюче-смазочными материалами – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери российской армии и Вооруженных сил Украины соотносятся как один к 10, говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным на 12 марта, среди украинских военнослужащих с начала вторжения РФ погибло около 1300 человек. (gordonua.com)