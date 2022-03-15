Потери среди личного состава превысили 13,5 тыс. человек.
Другие боевые потери РФ ориентировочно такие:
танки – 404,
боевые бронированные машины – 1279,
артиллерийские системы – 150,
реактивные системы залпового огня – 64,
средства ПВО – 36,
самолеты – 81,
вертолеты – 95,
автомобильная техника – 640,
корабли/катера – 3,
цистерны с горюче-смазочными материалами – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Потери российской армии и Вооруженных сил Украины соотносятся как один к 10, говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным на 12 марта, среди украинских военнослужащих с начала вторжения РФ погибло около 1300 человек. (gordonua.com)