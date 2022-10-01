Вооруженные силы Украины подошли к окраинам окруженного Лимана.

Об этом свидетельствует видео, отснятое защитниками.

На кадрах несколько бойцов десантно-штурмовой бригады с флагом Украины стоят возле желто-голубой стелы на въезде в город.

«1 октября. Разворачиваем наш флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман!» — воскликнул военнослужащий.

Сегодня стало известно об освобождении пяти населенных пунктов вблизи Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

По словам представителя Восточной группировки войск Сергея Череватого, российская группировка противника в районе Лимана в окружении. (УНИАН)