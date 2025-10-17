Федеральная прокуратура штата Луизиана предъявила обвинение палестинцу, которого подозревают в участии в атаке ХАМАСа 7 октября 2023 года, а также в незаконном въезде в США.

Подозреваемому, 33-летнему Махмуду Амину Якубу аль-Мухтади, предъявлены обвинения по двум основным пунктам: оказание поддержки иностранной террористической организации и визовое мошенничество.

Аль-Мухтади, согласно данным расследования, являлся боевиком военизированной группировки «Национальные бригады сопротивления» — военного крыла Демократического фронта освобождения Палестины, которая сражалась бок о бок с ХАМАСом. Он занимался организацией других вооруженных боевиков в Газе и сам пересек границу с Израилем 7 октября, последовав за первой волной боевиков ХАМАСа.

ФБР представило в качестве доказательств стенограммы телефонных переговоров аль-Мухтади утром 7 октября. В одном из них он приказывал человеку «готовиться» и сообщил, что «границы открыты». В другом разговоре он велел принести «винтовки» для участия в нападении, а также попросил пуленепробиваемый жилет и полный магазин.

Участие боевика в нападении косвенно подтверждается техническими данными: его телефон, использующий оператора из Газы, подключился к израильской вышке сотовой связи позднее тем же утром. В кибуце, расположенном рядом с этой вышкой, в тот день было убито не менее 60 человек, включая граждан США.

Аль-Мухтади, уроженец Газы, въехал в Соединенные Штаты по иммиграционной визе 12 сентября 2024 года через аэропорт Даллас-Форт-Уэрт и для получения визы он совершил визовое мошенничество: в заявлении, подписанном им в Каире 26 июня 2024 года, он ложно указал, что не имеет истории службы в военизированных формированиях и не участвовал в террористической деятельности.

Расследование началось в марте под эгидой целевой группы, созданной Министерством юстиции для судебного преследования лиц, причастных к нападению 7 октября. Аль-Мухтади стал одним из первых рядовых боевиков, привлеченных к суду в США, в то время как ранее обвинения выдвигались против высокопоставленных лидеров ХАМАСа.

Следователи ФБР установили, что по состоянию на май 2025 года аль-Мухтади проживал в Талсе, штат Оклахома, и даже публиковал в соцсетях фотографии, где он и его дети позируют с пистолетом Glock. В июне агенты ФБР обнаружили его в Лафайетте, штат Луизиана, где он работал в ресторане. (israelinfo.co.il)