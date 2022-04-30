Украинских беженцев во Франции будут расселяться в регионах, потому что в Париже уже нет места.

Об этом в эфире телемарафона сообщил консул Украины во Франции Сергей Есаулов, пишет «Европейская правда».

«Люди должны иметь в виду, что по прибытию их будут направлять в регионы, где есть размещение, в отелях, кемпингах и т.д. Очень многие французы вызвались принимать украинцев у себя в семьях. Главная проблема, постоянно нам подчеркивают французы, в том, что многие украинские беженцы хотят остаться в Париже, но там уже нет возможности принимать, поэтому просьба для украинцев переезжать в регионы», – сказал Есаулов.

По его словам, практика показала, что на самом деле в регионах больше хороших возможностей для размещения и лучше условия, чем в Париже.