Украинские воины успешно отбили штурм противника в Северодонецке и Тошковке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении противник осуществлял огневое влияние по нашим позициям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар вблизи Белой Горы. (УНИАН)