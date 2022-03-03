Еще один самолет, истребитель-бомбардировщик Су-34, был уничтожен в Донецкой области.

«Подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилоты этого самолета осуществляли варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города», – отметили в штабе операции Объединенных сил. (gordonua.com)