3 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила два боевых самолета российских ВКС. Об этом информирует в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Истребитель Су-30 был сбит над Ирпенем Киевской области.
«Расчет комплекса ПВО отработал на отлично», – прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Еще один самолет, истребитель-бомбардировщик Су-34, был уничтожен в Донецкой области.
«Подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилоты этого самолета осуществляли варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города», – отметили в штабе операции Объединенных сил. (gordonua.com)