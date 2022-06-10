Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:

📌 личного состава — около 31900 (+200 за сутки) человек ликвидировано,

📌 танков ‒ 1409 (+11) единиц,

📌 боевых бронированных машин — 3450 (+12),

📌 артиллерийских систем – 712 (+1),

📌 РСЗО — 222 (+9),

📌 средства ПВО — 97 (+1),

📌 самолетов — 212 (+0),

📌 вертолетов – 178 (+0),

📌 БПЛА оперативно-тактического уровня — 572 (+10),

📌 крылатые ракеты — 125 (+0),

📌 корабли/катера — 13 (+0),

📌 автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17),

📌 специальная техника — 54 (+1).

Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.