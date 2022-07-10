За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов. «Демилитаризация» армии РФ продолжается.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:
- личного состава-около 37300 (+100) человек ликвидировано,
- танков-1641 (+3) ед,
- боевых бронированных машин-3823 (+8) ед,
- артиллерийских систем-834 (+2) ед,
- РСЗО-247 (+0) ед,
- средства ПВО-108 (+0) ед,
- самолетов-217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-676 (+2),
- крылатые ракеты-155 (+0),
- корабли / катера-15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7) ед,
- специальная техника-66 (+0).