За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов. «Демилитаризация» армии РФ продолжается.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили: