За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов. «Демилитаризация» армии РФ продолжается.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

  • личного состава-около 37300 (+100) человек ликвидировано,
  • танков-1641 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин-3823 (+8) ед,
  • артиллерийских систем-834 (+2) ед,
  • РСЗО-247 (+0) ед,
  • средства ПВО-108 (+0) ед,
  • самолетов-217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-676 (+2),
  • крылатые ракеты-155 (+0),
  • корабли / катера-15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7) ед,
  • специальная техника-66 (+0).
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