Делегация Украины, в которую входят парламентарии, чиновники и представители Офиса президента, отправились на переговоры с РФ.

Соответствующее фото опубликовал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

«На переговоры с РФ. Уже в вертолетах…»,- написал он.

На фото можно увидеть главу парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамию.

Напомним, в состав делегации вошли председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

28 февраля на белорусско-украинской границе прошли переговоры между представителями Украины и РФ относительно немедленного прекращения огня и отвода войск с территории Украины. Они длились шесть часов.

В Офисе президента Украины заявили, что первый раунд переговоров состоялся с целью нахождения точек соприкосновения, а второй должен состояться в ближайшее время.

1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что «не чувствует конкретики» от первого раунда переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации. Также глава государства подчеркнул, что Россия должна перестать бомбить украинские города до того момента, как могут начаться содержательные переговоры по режиму прекращения огня.

2 марта депутат Ярослав Железняк сообщил, что российская делегация уже прибыла к месту переговоров в Беловежской пуще, а украинская — нет. (УНИАН)