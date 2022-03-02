Члены делегации Украины направляются на переговоры с российской стороной в Беловежскую пущу Брестской области Беларуси, сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Беларуси. После встречи обе стороны заявили о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.

Второй раунд переговоров, как ранее ожидалось, должен был состояться вечером 2 марта. Однако накануне помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий делегацию России, сообщил, что украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет на переговоры утром 3 марта.