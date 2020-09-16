Украино-азербайджанский союз и истерика в Армении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении новой стратегии национальной безопасности. Как сообщается на сайте Офиса Президента Украины, Азербайджан упоминается в стратегии как стратегический партнер Украины. В пункте 36 документа говорится, что Азербайджан, Турция, Грузия и Литва являются стратегическими партнерами Украины.

Замечу, что в новой стратегии национальной безопасности Украины агрессором названа РФ, это упоминается 8 раз. Главная же цель данного документа — развитие обороноспособности армии и силовых структур Украины для сдерживания внешних угроз и агрессии России.

Комментируя # подписание главой украинского государства данного указа, директор Центра ближневосточных исследований, украинский политолог Игорь Семиволос заявил, что тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером Украины и это зафиксировано в Стратегии национальной безопасности не является неожиданной новостью. «По большому счету, с момента обретения независимости между нашими странами возникли не просто дружественные отношения — общность проблем позволили Киеву и Баку стать союзниками, поддерживая друг друга в сложные периоды их истории. Эта тенденция нашла своё продолжение в тесном взаимодействии в рамках ГУАМ, в солидарных голосованиях и вполне логично видеть Азербайджан стратегическим партнёром Украины, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами»,- заявил он.

Азербайджанская диаспора Украины высоко и с глубокой благодарностью оценивает данный указ, подписанный главой украинского государства. Как заявил # глава ОДАУ Хикмет Джавадов, данный указ вносит предельную ясность в истинный характер отношений между нашими государствами и народами. «Более того, учитывая исторически братские азербайджано-турецкие отношения, включение в число официальных стратегических партнеров Украины двух этих стран, мы констатируем появившуюся уникальную возможность наполнения глубочайшим сыслом и содержанием отношения в треугольнике Киев-Анкара-Баку»,- считает он.

По словам Х.Джавадова, это, в том числе, весьма и весьма четкий «меседж» странам, которые делают все для давления на Азербайджан и Украину, которые опасаются укрепления, усиления, развития наших государств. И в этой связи показательна поистине истеричная реакция армянских СМИ. Общая их тональность — возмущение. Но, есть и СМИ, которые перешли все возможные рамки приличия. В частности, сайт «Арменианрепорт» перешел к открытым оскорблениям в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Его в статье называют «клоуном» и «гнусавым карликом». Зеленскому припомнили то, что посетив Баку с официальным визитом, он не заехал в Ереван.

«Баланс не был соблюден, и Украина стала откровенно анти-армянским государством. А это очень тревожный тренд. Особенно, учитывая все громче звучащее азербайджано-турецкое бряцание оружием. Украина, надо понимать, открыто присоединилась еще и к этому военному союзу. Где есть еще и Грузия. А также Литва, которой европейцы отвели совершенно конкретную роль страны, поддерживающей все анти-российские инициативы. А отношения между Москвой и Баку сейчас сильно охладели. Увы, наша власть этим просто не способна воспользоваться. Она сама пропагандирует анти-российские настроения. Причем, имея на то весомые аргументы. В любом случае, ситуация вырисовывается безрадостная…»,- констатирует автор пасквиля. О том, чтобы взглянуть на себя в зеркало, реально оценить реалии, признать провалы РА на внешнеполитической арене и дать объективную оценку правлению популиста Никола Пашинян, там и речи не идет. И это было ожидаемо. Ничего иного, кроме лая на караван в РА не придумали.