Всемирный банк объявил о выделении помощи Украине в размере €100 млн под гарантии Испании. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе правительства королевства.

«Всемирный банк объявил о первом пакете помощи Украине на сумму €100 млн под гарантии Испании в рамках проекта «Улучшение здоровья и спасение жизни», — уточняется в коммюнике. — Финансовая поддержка Испании позволит запустить первую из трех программ помощи Украине, одобренных Всемирным банком».

Как пояснили власти королевства, «средства будут направлены на восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам на Украине», а также на «удовлетворение новых и неотложных потребностей в области здравоохранения».