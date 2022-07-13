Для покрытия дефицита бюджета Украине требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов.

Как передает #, об этом Financial Times заявил советник президента Украины Олег Устенко.

По его словам, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить. Ранее Киев оценивал свои потребности в 5 млрд долларов.

«В ближайшие месяцы мы должны получать по 9 млрд долларов в месяц вместо 5 млрд… Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно»,— пояснил Устенко.

Вчера, 12 июля, Евросоюз утвердил кредит Украине в размере 1 млрд евро. Страна за две недели получила 3 млрд долларов от США.