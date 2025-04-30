Щедрые бонусы за контракт с Минобороны и усиленная военная пропаганда позволили российским властям увеличить темпы вербовки солдат для войны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с данными разведки.

По американским оценкам, сейчас российская армия набирает ежемесячно около 30 тысяч солдат — на 5 тысяч больше, чем прошлым летом. По европейским данным, темпы набора могут достигать 40 тысяч человек в месяц. И это позволяет Кремлю не только пополнять потери армии в Украине, но и формировать новые соединения, которые размещены и тренируются на территории России, полагают в разведке одной из стран Европы.

Оплата разовых бонусов за подписание контракта с Минобороны обходится российском бюджету примерно в 2 млрд рублей в день, подсчитал на основе данных Минфина научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Из общей суммы, по расчетам Клюге, примерно три четверти (1,5 млрд рублей) оплачивают власти регионов, которые тратят почти 3% своих бюджетов, чтобы выполнить спущенный из Москвы план по новым контрактникам. Остаток — 0,5 млрд рублей — финансирует федеральная казна.

Расходы на «машину вербовки» по сравнению с апрелем-2024 взлетели почти в 5 раз, и, если текущие темпы сохранятся, к концу года обойдутся российской казне в 730 млрд рублей. Это половина годового бюджета все системы высшего образования в стране (1,5 трлн рублей в год) и вдвое больше годовых расходов на нацпроект «Здравоохранение», которые составляют 369 млрд рублей в текущем году.

В прошлом году Минобороны удалось завербовать для войны с Украиной 440 тысяч человек, или примерно 1,2 тысячи в день. С тех выплаты за подписание контракта дополнительно выросли и в некоторых регионах достигают $20 тысяч. А это больше, чем многие россияне зарабатывают за год, отмечает Ликка Корхонен, директор Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

С нынешним уровнем потерь Кремль сможет поддерживать численность армии еще 12-16 месяцев, считает Джордж Баррос, главный эксперт по России американского Института изучения войны (ISW).

«Охота» за сжимающейся демографической базой еще не отправленных на фронт мужчин в конечном итоге упрется в ограничения бюджета, и это поставит перед властями неприятны вопрос о необходимости новой мобилизации, полагает Баррос. (moscowtimes.ru)