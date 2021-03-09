Украина заявила о подготовке Россией провокации с вводом в Донбасс миротворцев

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия готовит в Донбассе провокацию, чтобы впоследствии ввести миротворцев. Об этом он пишет у себя в Facebook.

По его словам, сейчас Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», которые позволят создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом РФ продвигает идею о вводе миротворцев регион.

«Цель провокации и введения «миротворцев» — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», — заявил Гармаш.

По словам дипломата, после введения миротворцев Донбасс станет российской военной базой. (Газета.Ру)